StuttgartMia schwimmt, den Ball vor sich hertreibend, stemmt sich im Wasser empor, wirft und trifft ins Tor. Der baden-württembergische Fanblock am Beckenrand jubelt. Mias Freundin Ilektra schwimmt auf sie zu, packt sie an den Ohrenschützern ihrer Kappe und umarmt sie. Es ist nur ein Tor, es wird das einzige dieses Spiels für Mias und Ilektras Team bleiben, aber das ist in dem Moment nicht so wichtig.

Es ist für die beiden zwölfjährigen Wasserballerinnen des SSV Esslingen schon ein großer Erfolg, es in dieses Team, die Baden-Württemberg-Auswahl II, geschafft zu haben. Nicht umsonst lautet ihr Schlachtruf: „Baden-Württemberg!“ Denn beim