Esslingen Das Schwimmer-Paar Florian Wellbrock und Sarah Köhler ist nicht nur in Schwimmsport-Kreisen gerade in aller Munde. Weil beide von den Weltmeisterschaften im südkoreanischen Gwangju mit Goldmedaillen zurückkehrten, Wellbrock sogar als Doppel-Weltmeister. Am kommenden Samstag fliegen die Schwimm-Gebrüder Tobias und Fabian Bader aus Esslingen zu den Weltmeisterschaften nach Gwangju. Nicht, weil sie bildlich gesprochen den Startschuss auf dem Block verspätet gehört hätten. Via Seoul reisen sie zu den 18. FINA-Welttitelkämpfen der sogenannten Masters, despektierlich auch als „Senioren-WM“ verschrien. Wobei die Masters-WM, die ebenfalls im Nambu