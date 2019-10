EsslingenEs ist die Zeit im Jahr, in der auf der Esslinger Neckarinsel Merkwürdiges passiert: Im Freibad des SSV Esslingen wird noch geschwommen und Wasserball gespielt, beim direkten Nachbarn im Eisstadion sind bereits die Kufencracks unterwegs. Die Eishockey-Männer der ESG Esslingen starten an diesem Samstag (18.45 Uhr) gegen den EC Eppelheim 1b in die Saison. Und auch hierbei gibt es Erstaunliches zu beobachten: Der Meister der vergangenen Saison tritt erneut in der Landesliga an.

„Der Aufstieg in die Regionalliga war in der Mannschaft kein Thema“, erklärt Trainer Stefan Reiser. „Der Einzige, der sich einen Kopf darüber gemacht hat, war