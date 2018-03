Stuttgart - „Ich hab´s geschafft“, brüllte der neue Reck-Weltmeister lauthals, als er wieder Boden unter den Füßen hatte: Fabian Hambüchen hat seinen Medaillensatz bei der WM in Stuttgart komplett gemacht. Der 19-Jährige gewann gestern zum krönenden Abschluss der Titelkämpfe das erwartete Gold - und ließ sich dafür von den 7000 Zuschauern in der Schleyerhalle mit Standing Ovations feiern. Es war die letzte Übung der Weltmeisterschaften. Die LaOla-Welle war bereits sieben Mal durch das Publikum geschwappt. Als Hambüchen Punkt 16.49 Uhr an das Königsgerät