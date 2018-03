Die Berkheimer D-Jugend-Mädchen zeigten am zweiten Tag der Mannschaftswettkämpfe in heimischer Halle eindrucksvoll, wie gut sie drauf sind. Souverän mit 64,75 Punkten siegte die Mannschaft mit Tamara Garziella, Lea Zimmer, Laura Harenbrock, Carina Söll, Manuela Hüttel, Annik Westermann und Melissa Lanzinger vor dem TB Neckarhausen (63,70) und dem TV Plochingen (58,60). Beste Einzelturnerin dieses Wettkampfes und des Berkheimer Teams unter 60 angetretenen Turnerinnen war Tamara Garziella mit 21,85 Punkten, gefolgt von Annik Westermann und Michele Finsterbusch (beide 21,25). Am Wochenende beim A-Finale in Baltmannsweiler werden die Berkheimerinnen alles