Berkheim (red) - Für die Turnerinnen der ersten Mannschaft des TSV Berkheim lief der letzte Wettkampftag in der 2. Bundesliga optimal. Mit ihrem dritten Platz mit nur 0,25 Punkten Abstand vor dem Aufsteiger SSV Ulm erreichten die TSV-Turnerinnen das gesteckte Saisonziel und bleibt in der 2. Bundesliga. In der Abschlusstabelle belegt Berkheim Patz fünf. Demet Mutlu erreichte mit 47,50 Punkten Rang drei n der Einzelwertung.

Am Schwebebalken begannen die Berkheimer Turnerinnen mit der besten Mannschaftsleistung von 42,65 an diesem Gerät. Die Mannschaftswertung kam mit folgenden Einzelleistungen zusammen: Demet Mutlu 11,55 Punkte, Lona