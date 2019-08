EsslingenEierlikör oder Sekt?“ Helga Dräger ist in Feierlaune. Zum Anstoßen gibt es für die Athletin der Turnerschaft Esslingen viele Gründe: Die hunderte Medaillen, die die Flur- und Schlafzimmerwände in ihrer Wohnung in Wäldenbronn zieren, ihre Gesundheit, ihr 80. Geburtstag am heutigen Dienstag und das Leben an sich.

Helga Dräger ist so lebensfroh, dass es ansteckend ist. Sie sprüht vor Energie, lacht, springt während des Gesprächs immer wieder auf, um zu zeigen wie es geht, das Gehen. Oder „die Geherei“, wie sie es nennt. Denn darin ist Dräger weltweit eine der erfolgreichsten Athletinnen in ihrer Altersklasse.

In diesem Jahr