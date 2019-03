NeuhausenWenn Simon Kiefer an den kommenden Samstag denkt, dann freut er sich besonders. Das Spiel beim BV Esslingen (19 Uhr) ist für den Badmintonspieler des TSV Neuhausen nämlich in zweierlei Hinsicht ein ganz besonderes: Einerseits trifft der 29-Jährige auf seinen Ex-Verein und viele ehemalige Weggefährten, andererseits könnten Kiefer und die Neuhausener durch einen Sieg in Esslingen die Meisterschaft in der Verbandsliga klarmachen. „Das ist natürlich eine besondere Ausgangssituation, aber wir sind zuversichtlich, dass alles hinhaut und wir nach dem Spiel den Aufstieg in die Württembergliga feiern können“, sagt Kiefer, der bei den Neuhausenern als