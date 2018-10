Neuhausen (red) - In bestechender Form präsentierte sich das Team des AMC Mittlerer Neckar bei den süddeutschen Meisterschaften im Automobilturniersport. In Neuhausen auf den Fildern verteidigte Rolf Oswald seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich vor Christian Oswald und Ralph Wucherer. Klaus Oswald als Fünfter komplettierte die überlegene Vorstellung der AMC-Fahrer. Jutta Karls sicherte sich die Vizemeisterschaft bei den Frauen, und in der Mannschaftswertung siegten die Esslinger mit klarem Vorsprung vor den beiden Teams aus Hessen-Thüringen und Bayern.

Die 37 besten Turnierfahrer der ADAC-Regionalclubs Nordbayern, Südbayern,