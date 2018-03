Stuttgart (bw) - Noch ist die WM in vollem Gange, doch in Stuttgart wird bereits an das nächste große Turn-Event gedacht. Der DTB-Pokal wirft seine Schatten voraus. Und zu seinem 25. Jubiläum wartet das traditionsreiche Weltcup-Turnier gleich mit einigen Neuerungen auf. Zum einen wird die Veranstaltung vom 26. bis 28. Oktober nicht mehr wie gewohnt in der Schleyerhalle, sondern in der Porsche-Arena stattfinden. „Sie hat zwar eine geringere Kapazität, dafür sind die Zuschauer aber näher am Geschehen dran“, begründet Cheforganisator Robert Baur, Geschäftsführer des Schwäbischen Turnerbunds (STB). Des Weiteren gibt es ein neues