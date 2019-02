Anzeige

EsslingenWer hätte das zu Saisonbeginn gedacht: Die Bundesliga-Wasserballer des SSV Esslingen treten am 11. Spieltag als Vierter gegen den ASC Duisburg an und können diesen von Platz drei verdrängen. Der SSVE hat nur eines der vergangenen sieben Duelle mit dem ASC gewonnen und ist auch an diesem Samstag (18 Uhr, Inselbad Untertürkheim) Außenseiter, das trübt die Vorfreude jedoch nicht – auch nicht bei Kapitän und Co-Trainer Heiko Nossek. „Wir haben uns in dieser Saison gefunden, sind mannschaftlich enger zusammengerückt und haben bei der Trainingsintensität eine Schippe draufgelegt. Das sieht man auch“, sagt der 36-Jährige.

Der Vierte SSV Esslingen erwartet den Dritten ASC Duisburg, beide Mannschaften haben die gleiche Zahl an Pluspunkten. Das sieht nach einem Spiel auf Augenhöhe aus. Ist es das auch?

Wenn man das Hinspiel anschaut, als wir uns beim 10:14 sehr gut verkauft haben, dann kann man mit unserem Heimpublikum im Rücken schon davon sprechen, dass das auf Augenhöhe sein wird. Wir haben uns jedenfalls viel vorgenommen, obwohl wir wissen, dass die Duisburger individuell besser besetzt sind als wir. Aber diese Saison hat gezeigt, dass wir mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung einiges erreichen können. Daher gehen wir positiv in das Spiel.

Der ASC gehörte vor ein paar Jahren noch zu den absoluten Spitzenteams in Deutschland. Ist die Mannschaft seither schwächer oder ist Esslingen besser geworden – oder beides?

Die Duisburger sind auf jeden Fall schwächer geworden, sie haben vor zwei Jahren Julian Real und Moritz Schenkel nach Hannover verloren. Dazu sind zwei weitere Spieler aus der ersten Sieben zum Duisburger SV 98 gewechselt. Diesen Aderlass hat man schon gespürt. Aber ich glaube, wir haben uns in dieser Saison gefunden, sind mannschaftlich enger zusammengerückt und haben bei der Trainingsintensität eine Schippe draufgelegt. Das sieht man auch.

Am vergangenen Samstag hat der Vierte Esslingen beim Zweiten WF Spandau 04 mit 1:25 eine demütigende Niederlage erlitten. Ein Sieg des SSVE war nicht zu erwarten – aber wie kommt es zu solch einem Ergebnis?

Das hatte viele Faktoren: Obwohl es nicht sein darf, geht man in so ein Spiel nicht mit der höchsten Konzentration. Dazu hat unser Stammtorhüter Florian Pirzer gefehlt. Die Spandauer haben uns dann überrollt. Sie sind enorm gut drauf und haben uns das spüren lassen. Wobei ich nicht ganz nachvollziehen kann, dass sie dann bis zum Ende Vollgas gegeben haben, als wir bereits einige Jugendspieler im Wasser hatten. Das Ergebnis war viel zu hoch – aber man darf es auch nicht zu hoch bewerten.

Aber Werbung für den Wasserballsport sind so eindeutige Spiele nicht.

Es ist ein Armutszeugnis, wenn eine so überlegene Mannschaft bis zur 32. Minute Vollgas geben und komplett antreten muss. Das macht Tabellenführer Waspo Hannover auch nicht. Das soll keine Entschuldigung für unsere hohe Niederlage sein, aber es ist nicht nachvollziehbar. Wie will man es nach außen verkaufen, wenn der Zweite gegen den Vierten mit 24 Toren Unterschied gewinnt? Da braucht man sich nicht zu wundern, wenn das niemanden interessiert.

Das Interesse am SSVE ist in dieser Saison größer geworden. Die Mannschaft hat sich zur vierten Kraft im deutschen Wasserball hochgearbeitet – zumindest ist das die Momentaufnahme. Was sind die Gründe dafür?

Es ist eine Mischung aus vielen Faktoren. Der Input von unserem neuen Trainer Janusz Gogola hat einiges bewirkt. Dass ich mich dadurch mehr auf das Spielen konzentrieren kann, hat vielleicht auch ein bisschen was beigetragen. Aber man muss auch ehrlich sein: Wir hatten nur einen Ausrutscher beim 8:8 gegen den SC Neukölln und der Spielplan kam uns entgegen, weil wir alle Spiele, die wir gewinnen konnten, zuhause hatten. Das ändert aber nichts daran: Es sieht gut aus – und wir können stolz darauf sein.

Das heißt aber, dass sich die Mannschaft angesichts der entsprechend anstehenden Auswärtsspiele nicht ausruhen darf.

Ja natürlich. Nach dem Spiel gegen Duisburg geht es nach Hannover, da wird wenig zu holen sein. Aber danach spielen wir in Potsdam und Plauen. Gegen beide Mannschaften haben wir zuhause relativ deutlich gewonnen – warum sollen wir das auswärts nicht auch schaffen?

Wie ist die mittelfristige Perspektive für den Esslinger Wasserball – der ja über eine hervorragende Jugendarbeit verfügt?

Ich denke schon, dass wir mittelfristig in der A-Gruppe der Bundesliga eine ordentliche Rolle spielen werden. Man darf jedoch vom Nachwuchs nicht zu schnell zu viel erwarten, denn der Sprung von der Jugend in die Bundesliga ist gewaltig. Es wird nur gehen, wenn die erfahrenen Spieler noch eine Weile weitermachen. Der einzige Ausnahmespieler, der es schon in seiner ersten Saison geschafft hat, ist Zoran Bosic. Ich hoffe, dass er auch in den kommenden Jahren eine gute Rolle spielen wird – wovon ich ausgehe. Die anderen Nachwuchsspieler müssen wir langsam heranführen, etwa mit einem Zweitspielrecht mit Zweitligist SV Cannstatt, was ja schon praktiziert wird.

Zoran Bosic ist erst 16 Jahre alt – un d von anderen Vereinen umworben.

Das stimmt. Aber ich kann ihm nur aus meiner Erfahrung einen Rat geben: Ich bin damals, als es bei mir aufwärts ging, auch nicht gleich nach Spandau oder Hamm – was damals noch ein Spitzenteam war – gegangen. Ich wollte mich zunächst in meinem gewohnten Umfeld entwickeln und das hat mir nicht geschadet. Es wird auch ihm guttun, hier immer mehr Verantwortung zu bekommen, anstatt in eine Mannschaft zu kommen, in der er darum kämpfen muss, aufgestellt zu werden. Er spielt bei uns schon in der ersten Sieben, wir geben ihm das Vertrauen. Ich denke, er weiß das zu schätzen.

Sie sagen, die Erfahrenen werden gebraucht: Wie lange werden Sie noch im Wasser mithelfen?

Meine Zukunft über das Saisonende hinaus ist noch offen und hängt von ein paar Faktoren ab. Allzu lange werde ich nicht mehr spielen. Aber wenn es so gut läuft, wie im Moment, dann macht es natürlich Spaß.

Das Gespräch führte Sigor Paesler.