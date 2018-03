Esslingen - Auch in der Plochinger Firma CeramTec, in der Tina Mirus arbeitet, haben sich mittlerweile Professionalität und Erfolg des Sporttreibens der Konstrukteurin herumgesprochen. Anders als noch vor einem halben Jahr ist die 46-Jährige nicht mehr „die mit ihrem breiten Kreuz“ oder „die Mirus mit ihrem Sport“, sondern „die deutsche Meisterin im Gewichtheben der Masters“. Dass der Titel ihr Ansehen so verändert hat, findet Mirus zwar schön, sie ist aber auch häufig enttäuscht über das schnelle Urteil anderer.

„Am krassesten ist das beim Aldi. Wenn ich hier beim Einkaufen in der