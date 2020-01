EsslingenIn der Außenwahrnehmung hat sich nicht so viel geändert. Die Weisheit des Esslinger Sports, dass bei fast jeder Ansammlung von Sporttreibenden irgendwann Max Pickl vorbeischaut, hat weiter Bestand. Zuletzt sah sich Pickl interessiert die Spiele des EZ-Handballpokals in der Neckarsporthalle an, schüttelte Hände, führte Gespräche. Nur an einem Detail merkte man, dass nicht alles ist wie in den 27 Jahren davor. Pickl musste immer wieder eine Frage beantworte: „Na Max, wie geht’s dir so?“ Seit gut einem Monat ist der 63-Jährige langjährige stellvertretende Sportamtsleiter Esslingens im Vorruhestand.

Pickl verstand seine Aufgabe im Rathaus