EsslingenMarcel Faustmann hadert ein bisschen. Mit sich selbst und mit der Welt. Im Vorjahr fuhr der Seitenwagen-Pilot des MSC Aichwald mit Beifahrer Max Frech beim Motocross in Aichwald aufs Podium und wurde deutscher Vizemeister – in diesem Jahr fährt der Weilheimer der Konkurrenz hinterher. „Ist schon bitter, wenn die Jungs, die man bislang locker hinter sich gelassen hat, plötzlich an einem vorbeibrausen“, sagt der 31-Jährige. Nach der Qualifikation als 15. gestartet, landete Faustmann im drittletzten Rennen zur deutschen Seitenwagenmeisterschaft auf der Strecke „In den Horben“ nur auf Platz zwölf.

Das freie Training am Samstag war allerdings