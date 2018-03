Stuttgart - Wenn in einer Woche auf dem International Circuit in Bah-rain die Formel-1-Saison 2010 beginnt, werden sechs deutsche Fahrer am Start sein. Für den jüngsten von ihnen, den 22-jährigen Williams-Piloten Nico Hülkenberg aus Emmerich am Niederrhein, ist es zugleich das Debüt als Stammfahrer in der Königsklasse des Motorsports. Er hat sich durch kontinuierliche Erfolge nach oben gearbeitet - nach mehreren Meistertiteln in Nachwuchsserien folgte der Formel-3-Titel und zuletzt die GP2-Meisterschaft. Hülkenberg wirkt im Interview unbekümmert und selbstbewusst. Langfristig gesehen peilt der gelernte Speditionskaufmann wie