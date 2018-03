Anzeige

Stuttgart - Nach 40 Jahren als Formel-1-Chef musste Bernie Ecclestone abtreten. Der frühere Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug kennt den Briten ebenso aus gemeinsamen Zeiten in der Königsklasse wie Ross Brawn aus dem neuen Führungsteam. „Klar ist, dass er der entscheidende Macher der Kommerzialisierung der aktuellen Formel 1“, sagt der 64-jährige Haug über Ecclestone - und traut Brawn viel zu.

Die Formel 1 ohne Bernie Ecclestone - ist das eher Chance oder Risiko?

Haug: Es ist beides. Risiko, weil Ecclestone seine Abschlüsse meist alleine gemacht hat, Chance, weil man sich jetzt ganz offensiv zu großer Publikumsfreundlichkeit bekennt, Voraussetzungen für spannende Rennen und mehr leistungsmäßige Ausgeglichenheit schaffen will. Ross Brawn ist der richtige Mann für diese Aufgabenstellung.

Was hat für Sie die Faszination der Person Ecclestone ausgemacht?

Haug: Seine Leistungen habe ich stets respektiert. Klar ist, dass er der entscheidende Macher der Kommerzialisierung der aktuellen Formel 1 ist und in den letzten 40 Jahren dazu gute Arbeit geleistet hat. Ob es besser gegangen wäre und nun geht, müssen die neuen Eigentümer und deren Management in Zukunft beweisen.

Wie gut sind Sie mit ihm klargekommen? Was durfte man auf keinen Fall tun, um es sich nicht mit ihm zu verscherzen?

Haug: Ich bin gut mit Bernie klar gekommen und hatte ein konstruktiv-kritisches Arbeitsverhältnis mit ihm. Er hat Meinungen respektiert, was nicht hieß, dass er ihnen auch folgte. Wir als Teamvertreter haben es geschafft, dass die Einnahmen geteilt wurden und letztlich mindestens soviel Geld in die Teamkassen floss wie in die Kassen des kommerziellen Rechteinhabers FOM. Darauf war Bernie sicher nicht stolz.

Was ist vom neuen Führungs-Trio Chase Carey, Ross Brawn und Sean Bratches zu erwarten?

Haug: Ross Brawn kenne ich als sportlichen Rivalen und anschließend als Kollegen bestens seit über 25 Jahren und halte ihn für absolut kompetent: Ein Durchblicker, der mit Menschen umgehen kann und der Formel 1 guttun wird, wenn man ihn machen lässt. Ross hat zuletzt in unserem Silberpfeil-Werksteam entscheidende Weichen für den seit drei Jahren anhaltenden Erfolg des Teams gestellt und dabei entscheidende Aufbauarbeit mit seinem Technikerteam geleistet, welche die aktuelle Mannschaft und ihre Chefs blendend fort- und umgesetzt haben. Die beiden anderen Herren des Führungstrios kenne ich nicht, bin aber sicher, daß sie gut sein müssen, wenn Ross gemeinsam mit ihnen für diese herausfordernde Aufgabe antritt.

Hierzulande geht das Interesse an der Formel 1 zurück - trotz vieler deutscher Erfolge. Was muss man tun, um den Trend umzukehren?

Haug: Das Produkt, das Rennen, ist entscheidend. Ein begreifbares Reglement, spannende Rennen, niedrigere Eintrittspreise, viele Schlagworte und Zielsetzungen, die angegangen und umgesetzt werden müssen. Gelingt dies, hat die Formel 1 auch in Deutschland eine Zukunft, die deren Vergangenheit übertreffen kann - und das ist eine hohe Messlatte.

Das Interview führte Ralf Kohler.

Zur Person

Norbert Haug stammt aus Engelsbrand-Grunbach im Enzkreis. 1973 machte der inzwischen 64-Jährige der „Pforzheimer Zeitung“ ein Volontariat. Anschließend arbeitete der Journalist für den Motor-Presse-Verlag in Stuttgart. 1990 wechselte er zur Daimler-Benz AG.

Unter ihm als Motorsport-Chef kehrte Mercedes nach über 40 Jahren in die Formel 1 zurück. Für Mercedes war Haug bis Ende 2012 tätig.

Derzeit berät er mittelständische Unternehmen, hält Vorträge, begleitet ein Aufsichtsratsmandat und ist Sprecher der Unternehmervereinigung makING. Mit dem Deutsche Tourenwagen Masters ist Haug über seine Zeit bei Mercedes hinaus als Motorsport-Experte der ARD verbunden.