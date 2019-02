StuttgartDie Profis des VfB Stuttgart haben abwechslungsreiche Tage hinter sich. Die zwei freien Tage, die ihnen Trainer Markus Weinzierl nach dem 1:1 bei Werder Bremen gewährte, nutzten einige Spieler zu einem Kurztrip ins Ausland. Am Dienstag stand zwischen zwei Trainingseinheiten der Besuch der Vesperkirche in der Stuttgarter Innenstadt auf dem Programm. Bei der Essens- und Getränkeausgabe für Bedürftige kamen Christian Gentner und seine Kollegen dem sozialen Auftrag des Clubs aus Cannstatt nach. An diesem Mittwoch werden bei einer Autogrammstunde bei Breuninger die Bedürfnisse von Sponsoren bedient.

