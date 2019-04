StuttgartEinmal abgesehen von den Ziffern auf seinem Gehaltsscheck gibt es dieser Tage nicht mehr allzu viele Dinge, um die man Markus Weinzierl ernsthaft beneiden könnte. Wie bereits vor einem Monat, als der VfB letztlich mit einem überzeugenden 5:1-Heimsieg über Hannover 96 das Schlimmste verhinderte, ist es mal wieder Endspielzeit für den Fußballlehrer aus Straubing.

„Ein Muss-Spiel“ nennt der Präsident Wolfgang Dietrich die Ausgangslage mit Blick auf drei dringend benötigte Punkte, wenn der VfB am Samstag (15.30 Uhr) als derzeit virtueller Teilnehmer an den Relegationsspielen um den Verbleib in der ersten Liga den Tabellennachbarn und