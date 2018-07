StuttgartEr wird bereits als „Erbe Maradonas“ oder als „Speedy Gonzalez“ gefeiert, doch die VfB-Fans müssen sich noch gedulden, ehe sie den neuen Stuttgarter Stürmer Nicolas Gonzalez, 20, aus Buenos Aires live in Bad Cannstatt in Augenschein nehmen können. Während man bei den Argentinos Juniors, wo einst auch der „Goldjunge“ Diego Maradona sein Profidebüt feierte, dem Stürmer-Juwel bereits das Beste für eine große Karriere in Europa wünscht, gibt man sich beim VfB etwas verhaltener: „Wir kommentieren nichts, ehe nicht die Tinte unter dem Vertrag trocken ist“, sagt Manager Michael Reschke.

Wie einst Maradona ist Gonzalez ein Linksfuß mit enger