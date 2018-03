Anzeige

Von Christoph Fischer





Köln - Am Ende war der Weltmeister ohne Spiel ganz schön geschafft. 90 Minuten Einsatz nach halbjähriger Wettkampfpause ist nicht ohne. „Ich bin froh, dass ich in der Startformation stand“, sagte Kevin Großkreutz nach dem 3:1 des VfB Stuttgart beim 1. FC Köln. Und mit der heftigen Kritik des Bundestrainers Joachim Löw wollte er sich auch nicht mehr beschäftigen: „Das ist im Moment nicht interessant, Joachim Löw hat sich entschuldigt - erledigt. Mich interessiert nur der VfB Stuttgart. Ich will in Stuttgart zeigen, dass man weiter auf mich zählen kann.“

Großkreutz spielte auf der Rechtsverteidiger-Position anstelle des Österreichers Florian Klein. Und machte nach kurzen Startschwierigkeiten seine Sache gut, wobei der Kölner Leonardo Bittencourt auch keine turmhohe Herausforderung darstellte. Egal, Großkreutz fügte sich gut ein. Daran hatte Trainer Jürgen Kramny auch nie Zweifel: „Er hat alle Einheiten im Trainingslager engagiert mitgemacht. Was ihm fehlt, ist die Spielpraxis, das Adrenalin des Wettbewerbes.“ Er habe sich die Entscheidung nicht einfach gemacht, Großkreutz in die Startformation zu stellen: „Aber ich habe es nicht bereut.“

Auch Sportvorstand Robin Dutt hat nicht gezweifelt: „Kevin hat große Qualitäten, sonst hätten wir ihn ja nicht zu holen brauchen. Er wird schnell seinen Rhythmus finden.“ Dutt fand die Kritik von Löw auch überzogen: „Aber ich habe mit Jogi telefoniert, er hat sich für seine Wortwahl entschuldigt, die Sache ist vergessen.“ Löw hatte Großkreutz vorgeworfen, fahrlässig mit seiner Karriere umzugehen: „Es gibt für mich jüngere Spieler mit mehr Potenzial.“

Einen Nationalspieler Großkreutz wird es vermutlich nicht mehr geben, aber beim VfB will er zu einer festen Größe werden: „Mich interessiert nach meiner Rückkehr aus der Türkei nur der VfB. Und sonst gar nichts.“ Kapitän Christian Gentner sagte: „Kevin ist ein zuverlässiger Spieler.“ Der Ex-Dortmunder scheint schon in Stuttgart angekommen zu sein. Vom türkischen Abstellgleis bei Galatasaray Istanbul zurück in der Bundesliga. Es hätte schlechter laufen können für ihn.

Gruezo in die USA

Mittelfeldspieler Carlos Gruezo verlässt wie erwartet den VfB und wechselt zum FC Dallas in die USA. Der 20-jährige ecuadorianische Nationalspieler kam im Januar 2014 nach Stuttgart, absolvierte 18 Bundesliga-Spiele und erzielte dabei ein Tor. Obwohl ihm stets großes Talent bescheinigt wurde, setzte er sich nicht durch. Er hatte einen noch bis zum 30. Juni 2018 datierten Vertrag. Zu den Wechselmodalitäten äußerten sich die Vereine nicht.