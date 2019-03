Stuttgart (dpa/lsw)Arme ausbreiten, hin und her wackeln. Dann mit rechts einen Schritt andeuten, hüpfen und zum Abschluss ein Kuss auf den Ehering für Frau Mirjana - all die Elemente seines Torjubels will Steven Zuber auch am Samstag zeigen. Der Vertrag in Hoffenheim, die Vergangenheit und die unsichere Zukunft dort sind vollkommen wurscht.

«Ich habe großen Respekt vor der TSG 1899 Hoffenheim, aber falls ich ein Tor schieße, werde ich das Tor bejubeln, weil in unserer Situation jedes Tor sehr wichtig ist», sagte der Schweizer, der im Winter auf Leihbasis vom Europapokalkandidaten Hoffenheim zum abstiegsbedrohten VfB Stuttgart gekommen ist, den