DüsseldorfMichael Reschke ist nicht auf den Mund gefallen. Als am Mittwoch jedoch die Rede auf Matthias Zimmermann kommt, gibt sich der Sportvorstand des VfB Stuttgart zurückhaltend. „Der Matthias soll in Düsseldorf Gas geben, dann ist das gut so“, sagte Reschke vor dem Duell mit den Fortunen an diesem Freitag (20.30 Uhr). Dort steht seit dieser Saison besagter Matthias „Zimbo“ Zimmermann unter Vertrag, nachdem er zuvor zwei Jahre lang das Trikot mit dem Brustring getragen hatte. „Ich erwarte keine Dankbarkeit“, ergänzte Reschke vor dem Wiedersehen.

Zuvor hatte der 26-Jährige seinem früheren Sportchef fehlende Wertschätzung vorgeworfen, nachdem