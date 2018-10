Anzeige

Hamburg/Stuttgart (olt)Hannes Wolf wird neuer Trainer des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV. Dort soll dem 37-Jährigen das gelingen, was er bereits in der vorletzten Saison mit dem VfB Stuttgart schaffte: der direkte Wiederaufstieg von der 2. Bundesliga ins Fußball-Oberhaus. Der HSV hatte sich zuvor überraschend von seinem bisherigen Cheftrainer Christian Titz getrennt, weil die Hanseaten vor allem dank schwacher Leistungen in den Heimspielen auf den fünften Tabellenplatz abgerutscht waren. Wolf war am 28. Januar dieses Jahres beim VfB Stuttgart beurlaubt worden und seitdem ohne Verein.