StuttgartEines der seltenen Interviews, die Nico Willig in seiner Zeit als Jugendtrainer gegeben hat, war mit der Schlagzeile überschrieben: „Durch Markus Weinzierl ging eine Tür auf.“ Bezogen war die im Februar getätigte Aussage auf die scheinbar neue Durchlässigkeit vom Nachwuchs- in den Profibereich. Jetzt, zwei Monate später, geht für Nico Willig selbst die Tür auf, durch die Weinzierl den VfB Stuttgart am Samstagabend verlassen hat. Willkommen auf dem heißesten Trainerstuhl der Fußball-Bundesliga, Nico Willig!

Wer ist dieser Mann, der beim Tabellen-16. retten soll, was zu retten ist? Zunächst einmal ein relativ unbeschriebenes Blatt. Als