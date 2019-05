StuttgartDie beruhigendste Nachricht vorneweg: Nico Willig ist ganz bei sich geblieben. Das ist gut zu wissen, in diesen aufgeregten Zeiten, wenn Fußballspiele nicht nur Fußballspiele sind, sondern auch Charakterstudien. Das enttäuschende 2:2 des VfB Stuttgart im Relegationshinspiel gegen den 1. FC Union Berlin am vergangenen Donnerstag verfügt dabei locker über das Potenzial zur Überinterpretation. Die 2. Bundesliga ist näher als die Bundesliga, heißt es oft rund um den Wasen. Doch trotz der immensen Anspannung, die den VfB vor dem Rückspiel an diesem Montag (20.30 Uhr) in Berlin-Köpenick erfasst hat, ist Willig festen Schrittes auf das kleine