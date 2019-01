Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Das lange Werben des VfB Stuttgart um Rainer Widmayer war erfolgreich. Pal Dardais Assistent verlässt zum Saisonende nach viereinhalb Jahren Hertha BSC und wird Co-Trainer bei den Schwaben. Der 51-Jährige unterschrieb einen Dreijahresvertrag beim vom Abstieg bedrohten Fußball-Bundesligisten, wie der VfB am Dienstag mitteilte. "Es ist kein Geheimnis, dass der VfB ein ganz besonderer Verein für mich ist und ich mich auf diese reizvolle Aufgabe sehr freue", sagte Widmayer.

Der gebürtige Sindelfinger arbeitete bereits ab dem Sommer 2000 fünf Jahre lang beim VfB als Trainer der zweiten Mannschaft und war vor einem Jahrzehnt in Stuttgart als Assistent von Markus Babbel tätig.

Widmayer besitzt aufgrund seiner Expertise ein hohes Ansehen in der Hauptstadt. Sein Vertrag endet im kommenden Sommer, ein vorzeitiger Wechsel war im vergangenen Jahr nicht zustande gekommen. Im Oktober hatte Widmayer im "Kicker" erklärt, dass er sich sportlich in Berlin sehr wohlfühle: "Aber ich bin auch ein Familienmensch. Deshalb schlagen zwei Herzen in meiner Brust." Seine Nachfolge bei Hertha war zunächst unklar.