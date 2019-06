StuttgartDer VfB Stuttgart wird mit einer neuen Nummer eins in die nächste Saison in der zweiten Liga gehen. Denn der ehemalige Fußball-Nationaltorwart Rob-Robert Zieler kehrt zurück zum Mitabsteiger Hannover 96, für den er schon von 2010 bis 2016 spielte. Zu Markus Schubert (Dynamo Dresden) hat sich noch ein weiterer Kandidat gesellt, der seine Nachfolge in Stuttgart antreten könnte.

Warum geht Ron-Robert Zieler? Auf Ron-Robert Zieler ist Verlass – auf dem Platz und abseits des Platzes. Er zählte in einer miserablen vergangenen Saison des VfB in der Bundesliga samt des Abstiegs immerhin zu jenen Spielern, die erhobenen Hauptes