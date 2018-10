StuttgartGanz zum Schluss der Pressekonferenz bekommt Markus Weinzierl von einer schwungvollen Reporterin noch ein Problem aufgetischt, das dieser Tage wohl nicht zu seinen größten zählt: Was er denn dazu sagen würde, wollte die Blondine wissen, dass er in einer Rangliste der schönsten Trainer in Deutschland einst hinter Pep Guardiola und Joachim Löw lediglich auf Platz drei gelandet war? „Ich will jeden Wettbewerb gewinnen, deshalb bin ich mit der Bronzemedaille nicht zufrieden“, antwortete der 43-jährige Weinzierl mit einem schelmischen Grinsen: „Aber ich weiß nicht, wie es in dem Alter noch besser werden soll.“

Der Humor ist dem neuen Chefcoach