StuttgartMan hat beim VfB Stuttgart schon einige Trainer gesehen, denen in sportlich prekärer Lage öffentlich der Kamm geschwollen ist. Da war einst etwa Bruno Labbadia, der sich mit seiner „Am Arsch geleckt“-Rede den Frust von der Seele redete – oder es gab etwa den für seine Knurr-Attacken längst legendären Huub Stevens. Der Niederländer knöpfte sich im VfB-Abstiegskampf zwei Spieltage vor dem Ende der Saison 14/15 seine Spieler vor: „Ihr seid Affen, Affen seid ihr!“, so ging Stevens einst seine Profis auf dem Trainingsplatz verbal an – und zwar derart laut, dass es die umstehenden Journalisten auch bestimmt mitbekommen.

An diesem Mittwoch nun