StuttgartEine typische Szene: Ron-Robert Zieler fängt einen Eckball ab, und der Blick des Torhüters richtet sich sofort nach vorne. Er ist bereit, das Spiel schnell zu machen und den Ball zu den nach vorne sprintenden Stürmern abzuschlagen. Wie er es in Zeiten des Hochgeschwindigkeitsfußballs gelernt hat. Doch was Zieler sieht, lässt ihn seine Aktion abbrechen. Nur Erik Thommy und Nicolás González sind im Tempo nach vorne gelaufen. Der Rest verweilt um den eigenen Strafraum. Zieler wirft den Ball also lediglich einem Abwehrspieler zu – und die Chance zum überfallartigen Angriff ist passé, weil der VfB Stuttgart sein Spiel in die Breite und nicht in die