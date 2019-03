Weinzierl: „Wir müssen liefern“

Die Anspannung vor dem Abstiegsduell zwischen dem VfB und 96 ist groß

Der VfB Stuttgart hat in der Rückrunde noch kein Spiel gewonnen. Am Sonntag soll es so weit sein. Das Spiel gegen Hannover 96 gibt die Richtung für den Rest der Saison vor.