StuttgartEs war der krönende Schlusspunkt einer herausragenden Rückrunde in der Fußball-Bundesliga: Mit 4:1 siegte der VfB Stuttgart beim FC Bayern München, bevor die fahrig agierenden Gastgeber die Meisterschale in Empfang nahmen. Platz sieben in der Endtabelle, Platz zwei in der Rückrundentabelle – klar, dass da mancher in Stuttgart zu träumen begann. Das Erwachen war jedoch jäh. Acht Monate später kämpft der VfB wieder gegen den Abstieg.

War der Coup in München letztlich mehr Fluch als Segen? „Ich würde die tolle Rückrunde mit dem 4:1 in München als krönendem Abschluss nicht als Fluch bezeichnen. Zu sagen, dass die aktuelle Saison ohne diesen