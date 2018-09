StuttgartAm Ende täuschte das 0:0 gegen Fortuna Düsseldorf über den Spielverlauf hinweg. Auch ein 3:3 wie in der Vorwoche beim SC Freiburg wäre möglich gewesen. War das Spiel doch zumindest in der zweiten Hälfte das, was man gemeinhin einen offenen Schlagabtausch nennt. 13:19 Torschüsse wies die Statistik am Ende aus Stuttgarter Sicht aus, was nach Ansicht der VfB-Fans doch ein bisschen viel war. Also die 19 Torschüsse des Gegners; vom Aufsteiger aus Düsseldorf, der es außerdem auf neun Eckbälle brachte (der VfB auf zwei). Kurzum: Die in der vergangenen Saison noch so stabile Defensive stand am Freitag arg unter Stress. Letztlich hielt Ron-Robert Zieler