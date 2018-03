Vorne passiert zu wenig, hinten zu viel

Der VfB Stuttgart unterliegt Borussia Mönchengladbach verdient mit 0:2

Stuttgart - Der VfB Stuttgart droht in der Fußball-Bundesliga den Anschluss nach oben wieder zu verlieren. Die Schwaben verloren ihr Heimspiel gegen den Tabellenvierten Borussia Mönchengladbach mit 0:2 (0:1) und könnten am 13. Spieltag nun bis in die zweite Tabellenhälfte durchgereicht werden. Den derzeit auf Rang acht liegenden Stuttgartern gelang gestern zu wenig in der Offensive, außerdem unterliefen dem VfB auch in der Defensive zu viele Fehler.