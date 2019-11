StuttgartDie Saison war noch jung, der späte Ausgleich ärgerlich, der Trainer genervt. Zumindest die Leistung von Holger Badstuber aber, der beim 2:2 am zweiten Spieltag beim 1. FC Heidenheim ein Tor erzielt und auch sonst prächtig gespielt hatte, hätte die Miene von Tim Walter etwas aufhellen können. Tat sie aber nicht. Schmallippig erklärte der Coach des VfB Stuttgart: „Zu Holger Badstuber sage ich nichts.“

Wie sich die Zeiten ändern. Anlässlich des 15. Spieltags dieser Zweitliga-Saison, an dem der VfB am Sonntag (13.30 Uhr) beim SV Sandhausen gastiert, dreht sich das Gespräch erneut um Holger Badstuber (30). Diesmal allerdings ist Tim Walter in