StuttgartZwei Tage durchschnaufen in der Heimat ist nicht die schlechteste Variante nach zehn Tagen Trainingslager. Das VfB-Team hat geschuftet, den neuen Trainer beschnuppert, taktische Inhalte gebüffelt. Nun wird regeneriert – doch weil die Zeit drängt, sind mehr als jene zwei Tage eben nicht drin. Am Mittwoch (10.30 Uhr) geht es weiter mit der Vorbereitung auf den Rest der Zweitligasaison, einen freien Tag gibt es dann nicht mehr bis zum Pflichtspielstart. Denn: Es gibt noch viel zu tun. „Wir haben noch in allen Bereichen Luft nach oben“, sagt Pellegrino Matarazzo. Der neue Coach ist ganz froh, dass er noch ein paar Tage hat mit seinen Schützlingen.