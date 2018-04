StuttgartSo eine Fahrradtour am Sonntagmorgen, noch dazu bei herrlichem Frühlingswetter, hat durchaus das Zeug dazu, böse Gedanken aus den Köpfen zu verbannen. Aber ob das auch den Fußballprofis des VfB Stuttgart gelungen ist, als sie am Tag nach der Partie gegen Hannover 96 in die Pedale traten? Schon vergessen dürfte der Ärger wohl nicht gewesen sein, den sich die Mannschaft im Heimspiel selbst eingebrockt hat – in der Nachspielzeit einer Partie, die längst als gewonnen galt. Ein langer Ball, ein verlorenes Kopfballduell, eine schlechte Position des Keepers – schon hieß es 1:1 statt 1:0 (durch ein sehenswertes Tor von Erik Thommy) gegen den