StuttgartWie ein Derwisch tigerte Markus Weinzierl die Seitenlinie auf und ab: iIn der ständigen Diskussion mit dem Schiedsrichter, die eigene Mannschaft lautstark am Anfeuern. Weinzierl, der Vulkan, der ständig kurz vorm Ausbruch steht. Das war einmal. In Regensburg, Augsburg, auf Schalke. Wer den 43-jährigen Fußballtrainer jedoch am Freitag während der 90 Minuten seines VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt (0:3) beobachtet hat, erlebte einen anderen Markus Weinzierl. Meist ruhig, teilweise fast in sich gekehrt verfolgte er das Geschehen auf dem Platz. Oder vielmehr: ließ es über sich ergehen. Die Hände tief in den Hosentaschen vergraben. Enttäuscht.