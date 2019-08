HeidenheimEr hat viel richtig gemacht, aber eben nicht alles. Nach gutem Querpass des ebenfalls eingewechselten Anastasios Donis hatte der Debütant Mateo Klimowicz in der Nachspielzeit bei seinem ersten und bisher einzigen Ballkontakt im Trikot des Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart den Siegtreffer auf dem Fuß. Angesichts eines heranrauschenden Verteidigers des 1. FC Heidenheim schoss er den Ball aus kurzer Distanz hoch, über den Gegner hinweg – an den linken Pfosten. So blieb es beim 2:2 (0:0).

Für die Stuttgarter fühlte sich das Remis beim Gastspiel auf der Ostalb am Sonntagnachmittag wie eine Niederlage an angesichts ihrer 2:0-Führung dank der