WolfsburgWolfsburg-Besucher kennen das ja. Man fährt hin – und nimmt was mit. Ein neues Fahrzeug, zum Beispiel, aus der Autostadt des Volkswagen-Konzerns. Am Dienstagabend war der VfB Stuttgart ein paar Meter weiter zu Gast in der Fußballarena des VfL – und drehte das Motto. Weshalb es am Ende mal wieder lange Gesichter gab bei den Männern in der roten Hosen und den weißen Shirts.

Der VfB nämlich kam nach Wolfsburg - und brachte was mit. Ein Silbertablett, auf dem er dem Gegner die zwei spielentscheidenden Treffer servierte. „Wir haben uns die Dinger selbst reingelegt“, klagte Abwehrspieler Marc Oliver Kempf nach der unnötigen 0:2-Niederlage, die