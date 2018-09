LeipzigWomöglich wähnte sich der eine oder andere schon an der Tasse Pausentee. Ein Höchstmaß an Konzentration war jedenfalls schwer auszumachen, als in der Partie des VfB bei RB Leipzig bereits die Nachspielzeit der ersten Hälfte lief, der Ball aber noch einmal in den Strafraum der Stuttgarter segelte. Geklärt wurde jedenfalls mehr schlecht als recht – genau in die Mitte und vor die Füße von Kevin Kampl. Der Leipziger Mittelfeldmann legte den Körper zur Seite, zog ab, traf den Ball verdammt gut, doch im Normalfall ist solch ein Schuss sichere Beute von Ron-Robert Zieler. An diesem Mittwochabend war das anders.

Der Torhüter des VfB war zwar