StuttgartEs gibt auch im Fußballgeschäft diverse Möglichkeiten, sich elegant in die Tasche zu lügen. Die Zuschauerzahl etwa bietet so eine Chance, die man beim VfB an diesem sonnigen Samstagnachmittag anlässlich des Heimspiels gegen RB Leipzig nicht verstreichen lassen wollte. Auf 46 072 Zuschauer also summierte sich die Zahl derer, bei denen sich der Verein via Stadionsprecher für ihren Besuch bedankte.

Dies stand allerdings im krassen Gegensatz zum Szenario auf den Rängen, wo an diversen Stellen, allen voran die Untertürkheimer Kurve, die leeren roten Sitzschalen allmählich die Oberhand gewinnen. 46 072 Gäste hatte der VfB gegen Leipzig niemals,