Der Mainzer Jean-Philippe Mateta am Ball.

Der Mainzer Jean-Philippe Mateta am Ball. Foto: dpa

Anzeige

Mainz (dpa) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat nach drei Niederlagen zum Saison-Auftakt erstmals wieder einen Sieg gefeiert. Die Rheinhessen gewannen am Sonntag ihr Heimspiel gegen den VfB Stuttgart mit 1:0 (0:0). Vor 28 705 Zuschauern in der Opel Arena erzielte Anthony Ujah in der 76. Minute den entscheidenden Treffer. Mainz-Trainer Sandro Schwarz schickte die mit einem Durchschnittsalter von 24 Jahren und 34 Tagen jüngste Bundesliga-Startelf der Clubhistorie auf den Rasen. Für die Gästemannschaft von Trainer Tayfun Korkut war die Auftaktniederlage nach dem Pokal-Aus bei Hansa Rostock besonders bitter.