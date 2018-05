StuttgartSie verdrehen allesamt die Augen. Holger Badstuber tut es ganz ungeniert. Ron-Robert Zieler etwas zurückhaltender, aber auch die Mimik von Christian Gentner und Mario Gomez lässt erkennen, dass man ihnen mit den möglichen Europapokal-Ambitionen des VfB Stuttgart nicht zu kommen braucht. Nicht vor dem Spiel gegen 1899 Hoffenheim an diesem Samstag und vermutlich auch nicht danach.

Am liebsten würden die Spieler wie auch der Trainer Tayfun Korkut gar nicht über dieses zwiespältige Thema reden, dass so plötzlich gekommen ist wie der Erfolg. Vor kurzem noch Abstiegskandidat und jetzt schon Europacup-Anwärter – so schnell geht das in der