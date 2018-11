StuttgartDer Blick auf ein Spiel der Junioren-Bundesliga ist immer auch ein Blick in die Zukunft. Wer von den Jungs wird es nach oben schaffen? Das ist die große Frage, mit der sich nicht nur die Verantwortlichen in den Fußballvereinen beschäftigen, sondern eben auch die Spielerberater. Sie gehören zu den Stammgästen am Spielfeldrand. Das ist Alltag. Auch beim VfB Stuttgart, wo jetzt ein Fall bekannt geworden ist, der Thomas Hitzlsperger zum Handeln gezwungen hat.

Der Nachwuchschef hat den Jugendtrainer Felix Luz vor die Tür gesetzt. Der Grund: der 36-Jährige soll versucht haben, Jugendspieler zu einem Wechsel zur Berateragentur seines engen