Stuttgart (dpa)Trainer Tim Walter will sich mit den Berichten über sein mögliches Aus beim Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart vor dem Spiel bei Hannover 96 nicht beschäftigen. «Ich mache mir über ungelegte Eier keine Gedanken», sagte der 44-Jährige am Freitag. «Es ist ja so, dass spekuliert werden darf. Wir machen das Spiel morgen. Dann werden wir uns ausführlich zusammensetzen und über die Situation reden.» Sport1 hatte zuvor berichtet, dass die Trennung unabhängig vom Ergebnis des Spiels am Samstag (13.00 Uhr/Sky) bereits beschlossen sei. Ein VfB-Sprecher hatte dies nicht bestätigt.

Dass es Unstimmigkeiten im Team gebe, bestritt Walter. «Bei