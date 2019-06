KitzbühelTim Walter ist der Erste gewesen. Natürlich. Der neue Trainer geht voran, und schließlich ist es ja seine Idee gewesen, in den eiskalten Bach zu steigen. Denn nur wenige hundert Meter vom Fußballplatz in Kitzbühel entfernt fließt die Ache von den Bergen herab. Und eine Erfrischung nach der ersten Übungseinheit während des Trainingslagers des VfB Stuttgart in Österreich tat dann bei hochsommerlichen Temperaturen auch gut. Also rein ins Wasser. Bis zu den Oberschenkeln stand Walter im stark strömenden Nass. Die Routiniers Gonzalo Castro und Mario Gomez folgten. Schritt für Schritt kam der Rest eines Kaders, von dem niemand weiß, ob er am Ende