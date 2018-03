Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart will im Heimspiel gegen RB Leipzig am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) unter Trainer Tayfun Korkut ungeschlagen bleiben und einen weiteren Schritt zum Klassenverbleib gehen. Nach zuletzt vier Siegen in Serie und 13 Punkten aus fünf Partien seit dem Einstieg Korkuts am Cannstatter Wasen hätte der Aufsteiger die Rettung bei einem weiteren Sieg und dann 36 Punkten schon fast sicher. «Der Weg ist kürzer geworden zum Klassenerhalt», erklärte der 43-Jährige.

Leipzig wartet in der Bundesliga dagegen seit drei Partien auf einen Sieg. Mit dem angepeilten zwölften Saisonsieg will RB weiter wichtige Punkte im Kampf um die