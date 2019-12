Stuttgart (dpa)Die Mitglieder des VfB Stuttgart wählen am Sonntag einen neuen Präsidenten. Gesucht wird der Nachfolger von Wolfgang Dietrich, der nach der abgebrochenen Mitgliederversammlung im Sommer von seinem Amt zurückgetreten war. Zur Wahl stehen auf der Versammlung in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle Claus Vogt und Christian Riethmüller. Es ist das erste Mal in der Vereinsgeschichte, dass die Mitglieder zwischen zwei Kandidaten wählen können.