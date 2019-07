Stuttgart (dpa/red) Der Konkurrenzkampf läuft beim VfB Stuttgart. Der Bundesliga-Absteiger hat am Freitag einen neuen Profi verpflichtet, und das auch noch vom FC Bayern München - allerdings aus der zweiten Mannschaft, die vor kurzem in die dritte Liga aufgestiegen ist.

Der Name: Maxime Awoudja, den der neue VfB-Trainer Tim Walter noch aus seiner Zeit bei den Münchnern bestens kennt und der als großes Talent gilt. Nicht umsonst hatte der deutsche Meister den Vertrag mit dem 21-Jährigen eigentlich bis 2021 verlängert, so dass nun eine Ablöse fällig wird, die bei knapp einer Million Euro liegen dürfte.

Lob von Salihamidzic

„Er ist ein schneller und spielstarker Innenverteidiger, der sein Potenzial bei unseren Amateuren und in den Trainingseinheiten mit den Profis bereits unter Beweis gestellt hat“, hatte Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic vor einem Jahr gesagt. Jetzt soll er sein Talent beim VfB beweisen, wo er relativ schnell zu einer Alternative für etablierte Kräfte wie Baumgartl, Badstuber, Kaminski, Kempf oder auch Aidonis werden könnte. Der Vertrag mit dem Neuzugang läuft zunächst einmal für drei Jahre.

Ebenfalls kommen wird Wunschstürmer Sasa Kalajdzic von Admira Wacker Mödling. Der VfB den österreichischen U-21-Nationalstürmer wie erwartet unter Vertrag genommen. Der 21-Jährige einigte sich mit den Schwaben laut Mitteilung vom Freitag auf eine Laufzeit bis Sommer 2023. «Wir freuen uns sehr, dass sich Sasa trotz zahlreicher Angebote von anderen Vereinen für den VfB entschieden hat», sagte Sportvorstand Thomas Hitzlsperger. «Wir sind davon überzeugt, dass er sich schnell zu einem wichtigen Faktor in unserer Offensive entwickeln wird.» Kalajdzic kommt von Admira Wacker Mödling zum Fußball-Zweitligisten und ist nach Neuzugang Hamadi Al Ghaddioui und Mario Gomez der dritte zentrale Stürmer im Kader.